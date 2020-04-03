Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yüksekova'da nisan ayında lapa lapa kar yağışı

Yüksekova'da nisan ayında lapa lapa kar yağışı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yağan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

03.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:58
Yüksekova 'da nisan ayında lapa lapa kar yağışı
HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yağan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede günlerdir aralıklı yağan yağmurdan sonra akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşı şaşırttı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, sürücülere de zor anlar yaşattı.
Yetkililer ise İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüleri hız limitleri konusunda uyardı. Yüksekova’da nisan ayında lapa lapa kar yağışı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Yerel

Haberin Videosu :

Yüksekova'da nisan ayında lapa lapa kar yağışı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Yüksekova'da nisan ayında lapa lapa kar yağışı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

23:20: Mersin'de sahiller boşaldı, caddeler sessizliğe büründü - Haberler 23:18: Umre parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Haberler 23:12: Antalya girişinden 2 bin 809 kişi geri gönderildi - Haberler 23:09: Hami Aksoy'dan, Yunanistan Başbakanı Miçotatakis'e 'göçmen' cevabı - Haberler 23:08: Tarım ve Orman Bakanlığı sağlık çalışanlarına 81 ilde 307 misafirhane tahsis etti - Haberler 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler