17.07.2019 01:24
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Yüksekova'da "Parçalı Ay Tutulması" görüntülendi

Yüksekova'da "Parçalı Ay Tutulması" görüntülendiHAKKARİ - Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova'dan da görüntülendi.

Yüksekova'da "Parçalı Ay Tutulması" görüntülendi
HAKKARİ - Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova'dan da görüntülendi.
Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest ederken Yüksekova ilçesinde "Parçalı Ay Tutulması" tam görüldü.
İlçede yaşayan vatandaşlar geç saatlere kadar uyumayarak, merakla bekledikleri Parçalı Ay Tutulmasını izlediler.
Gece 03.18'de bitecek
Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulmada, Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor. Yüksekova'da Parçalı Ay Tutulması görüntülendi
Kaynak: İHA
Yüksekova, Yerel

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