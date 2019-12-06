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Yüksekova'da PKK'ya ait uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalına polisin ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda terör örgütüne ait uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

06.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:08Yüksekova'da PKK'ya ait uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi

HAKKARİ'nin ilçesi kırsalına polisin ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda terör örgütüne ait uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ile İl Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova'nın Celal Tepe mevkiine operasyon düzenlendi. Arazide yapılan aramalarda terör örgütüne ait tuzaklanmış ve çivilerle güçlendirilmiş 2 EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edildi. Tespit edilen patlayıcılar alınan önlemlerin ardından imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.



Yüksekova, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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