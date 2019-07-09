09.07.2019 22:05
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Yüksekova'da şehitler memleketlerine uğurlandı

Yüksekova'da şehitler memleketlerine uğurlandıHAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerler için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Yüksekova'da şehitler memleketlerine uğurlandı
HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerler için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bulunan Tayfur Uluçay Üs Bölgesine ikmal faaliyeti esnasında bulundukları araca teröristler tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (Burdur/Çeltikçi) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.
Hakkari'de düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı helikopterle Yüksekova ilçesine getirildi.
Yüksekova'ya getirilen şehitler için Selahaddin Eyyübi Havalimanında tören düzenlendi. Havalimanında düzenlenen törene; Yüksekova Tümen Komutanı Metin Toker, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, asker ve polis erkanı katıldı.
Askeri helikopterden indirilen şehitlerin naaşı askerin omuzlamasıyla uçağa bırakıldı. Duaların okunmasıyla şehitler memleketlerine uğurlandı. Yüksekova'da şehitler memleketlerine uğurlandı
Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Irak, Yerel

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