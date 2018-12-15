15 Aralık 2018, 22:11
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Yüksekova'da Sığınakta Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü kırsalında düzenlenen terör operasyonunda bir sığınakta yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü kırsalında düzenlenen terör operasyonunda bir sığınakta yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14 Aralık 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü kırsal alanında tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 9 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği,323 adet PKM makineli tüfeğe ait fişek ve 1 adet küçük tüp ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ Hakkari,Yüksekova
15 Aralık 2018 Cumartesi 22:11



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