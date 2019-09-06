Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yüksekova'da silah ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silah ele geçirildi.

06.09.2019 19:02 Yüksekova'da silah ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silah ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Eylül 2019 günü Yüksekova ilçesi Keçili köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer piyade tüfeği, 3 adet el telsizi, 3 adet mutfak tüpü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:23   Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
19:02   Yüksekova'da silah ele geçirildi
18:59   Kafede oturan 2 gence araba çarptı
18:42   FETÖ şüphelileri İpsala sınırında yakalandı
18:40   Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
18:39   Maltepe'de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı
18:38   Suç makinesi kadın, yatak odasına yaptığı özel bölmede yakalandı