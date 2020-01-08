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Yüksekova'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

08.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:03 Yüksekova'da sis hayatı olumsuz etkiliyor
'nin ilçesinde yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova ilçesinde haftalardır devam eden yoğun sisten dolayı görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Kar yağışının ardından yoğun sis, dondurucu hava, buz tutan sokak ve kaldırımlar hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçede araçların dörtlülerini açarak yol aldığı görüldü. Yetkililer ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları ve kazaya davetiye çıkartmamaları konusunda uyarısında bulundu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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