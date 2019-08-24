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Yüksekova'da sivil aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde seyir halinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

24.08.2019 12:58 Yüksekova'da sivil aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova- Şemdinli yolu üzerinde seyir halinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 sivil yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat başlattı. - HAKKARİ

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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