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Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı.

14.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:10Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı

'nin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Güveç köyünde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hividar (19), Sozdar (19), Sedat (10) ve Medine Abo (8) isimli kardeşlerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti üzerine baba Bahattin Abo, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Çığ düşmesi nedeniyle kapalı olan yol için de Yüksekova İl Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekiplerine verildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yolun açılmasının ardından köye ulaşan ekipler, 4 kardeşi evlerinden alarak Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ


Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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