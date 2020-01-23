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Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

23.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:38Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı

HAKKARİ'nin ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Yüksekova-Esendere karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada pet şişeler içinde 10 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Yüksekova, Hakkari, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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