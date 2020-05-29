Yüksekova'da Suüstü köyünde karantina sona eriyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyüne uygulanan 14 günlük karantina bu gece sona eriyor.

Yüksekova'da Suüstü köyünde karantina sona eriyor
29.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:46
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyüne uygulanan 14 günlük karantina bu gece sona eriyor.

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde rahatsızlanan ve hastaneye götürülen 4 çocuktan birinin korona testi pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine Suüstü köyüne 14 günlük karantina uygulanmıştı. Bu gece itibariyle köydeki karantina sona eriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "14 gün önce Suüstü köyümüzde, 8 yaşında bir çocuğumuzda çıkan vaka sonucu riski göz önünde bulundurarak köyün tamamında karantina ilan etmiştik. Bugün itibari ile karantinamız son bulunacak. İnşallah gece 12 itibariyle. Burada herhangi bir pozitif vakamız çıkmadığı için Allah'a şükürler olsun bugün itibari ile sonlandıracağız. Hem Suüstü köyümüze geçmiş olsun ve vatandaşlarımızın bir daha tedbirlerin elden bırakmamasını vurgulayarak herkese geçmiş olsun diyoruz" dedi.

"Yüksekova'da vaka sayımız da artışlar başladı özellikle bayramdan sonra"

Kaymakam Doğramacı sözlerine şöyle devam etti:

"Yüksekova'da vaka sayımız da artışlar başladı özellikle bayramdan sonra. Daha öncede söylemiştik. Tedbirler çok önemli. Biz bazen yazın gelmesi hayatın normalleşmeye döndüğü ve bize vermiş olduğu rağbet oluşuyor. Özellikle günde 5 vakit camilerden anons ettiriyoruz. Baharın gelmiş olması, sizi farklı şekilde hareket ettirmesin, tedbirlerimizi almaya devam edelim diye. Tedbirlerimize devam etmek zorundayız. Artık yeni normalimiz bu. Tedbir içerisinde, herkesin maskeye, mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar olmazsa olmazlarımız diyelim. Bugün itibari ile cuma namazlarımızı kılmaya başladık yeni bir sistemle. İnşallah bu süreci el birliğiyle, tedbirleri elden bırakmadan bırakmayarak normalleştireceğiz. Bunlardan hepsinden kurtulacağımız günde gelecek. Ama o güne kadar herkesin kendisini korumasını ve kimsenin hakkında girmemek için adına tedbirlerimizi almak zorundayız."

"Köy adına Kaymakam Doğramacı'ya teşekkür ediyoruz"

Suüstü köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz ise, "14 gündür köyümüz karantina altındaydı. Sayın Kaymakamımızın desteğiyle karantinayı bitiriyoruz. Şuan bir sıkıntımız yok. Vakamızda yok. İnşallah bir vakada olmadan bu gece bu karantinayı da bitiriyoruz. Buradan bize büyük desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımız Osman Doğramacı'ya köy adına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haber

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