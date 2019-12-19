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Yüksekova'da SYDV mütevelli heyet üyeliği seçimi

Hakkari'nin Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mütevelli heyet üyesi mahalle ve köy muhtarının belirlenmesi için seçim yapıldı.

19.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:16Yüksekova'da SYDV mütevelli heyet üyeliği seçimi
'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mütevelli heyet üyesi mahalle ve köy muhtarının belirlenmesi için seçim yapıldı.

Yüksekova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet üyelerinin seçimi için muhtarlar sandık başına gitti. İlçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarlarının oy kullandığı seçimde, oyların çoğunluğunu alan Murat Balin ve Abdullah Çınar, SYDV mütevelli heyeti üyesi seçildi.

Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde yapılan seçime, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Fen İşleri ve İmar İşleri Müdürü Erol Zirek, Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Müdürü Ferzende Göç ve muhtarlar katıldı. - HAKKARİ

Yüksekova Kaymakamlığı, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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