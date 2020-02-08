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Yüksekova'da tipi nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi ile vatandaşlar kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sağlık ekibi ile 20 kişi kurtarıldı.

08.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:08Yüksekova'da tipi nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi ile vatandaşlar kurtarıldı
'nin ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sağlık ekibi ile 20 kişi kurtarıldı.
İlçede etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yüksekova'ya 13 kilometre mesafedeki Dedeler köyü yolu da kar ve tipi nedeniyle kapandı. Hasta almak için köye giden sağlık ekipleri ile 5 araçtaki 20 kişi yolda mahsur kaldı.
Durumun verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışma sonucu yolu açarak sağlık görevlileri ve vatandaşların köye ulaşmasını sağladı.
Sağlık görevlileri, evde müdahale ettikleri hastayı ambulansta Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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