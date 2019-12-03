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Yüksekova'da trafik kazası: 4 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

03.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:27Yüksekova'da trafik kazası: 4 yaralı
HAKKARİ (İHA) – 'nin ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Esendere yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AY 969 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halinde olan iş makinesine çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi devlet hastanesine kaldırılırken, araç ise çekici yardımıyla bölgeden alındı.

Sabah saatlerinde ise Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı yakınında yolun kaygan olmasından dolayı 30 YC 582 plakalı araç uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanarak devlet hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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