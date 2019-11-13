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Yüksekova'da trafik kazası : 7 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

13.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:34Yüksekova'da trafik kazası : 7 yaralı
'nin ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Beşatlı Köyü yakınlarında meydana geldi.
A.Ü yönetimindeki 06 FB 0110 plakalı araç ile L. K'nin kullandığı 06 DS 7007 plakalı araç ve C.B'nin sürücülüğünü yaptığı 55 GM 066 plakalı minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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