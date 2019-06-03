Yüksekova'da trafik uygulaması

Yüksekova
ilçesinde Ramazan Bayramı
öncesi trafik uygulaması yapıldı. Cengiz Topel
Caddesi'nde yapılan uygulamada, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı ve broşür dağıttı.
Kaymakam Ramazan Kendüzler, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince trafik uygulamalarını yerinde takip ettiklerini söyledi.
Vatandaşların trafik kurallarına çoğunlukla uyduğunu anlatan Kendüzler, "2019'da Yüksekova'da biri ölümlü 33 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Biz bu uygulamayı hem kontrol amaçlı hem de sürücülere farkındalık yaratmak için yaptık." dedi.
Ardından Kendüzler polislerle beraber sürücülere broşür dağıttı.
Uygulamaya İlçe Jandarma
Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz
ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş da katıldı.
Kaynak: AA
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