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Yüksekova'da TÜBİTAK Bilim Fuarı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı açıldı.

16.10.2019 13:29Yüksekova'da TÜBİTAK Bilim Fuarı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı açıldı.

50. Yıl Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen fuarda, öğrencilerin hazırlamış olduğu projeler sergilendi. Kaymakam Osman Doğramacı'nın katılımıyla İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler projeleriyle ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Tüm projelerde yer alan öğrencileri tebrik eden Doğramacı, daha sonra okuldan ayrıldı. - HAKKARİ

Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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