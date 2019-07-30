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Yüksekova'da uçurtma şenliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet yürüten Doruk Yaşam Kreş Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

30.07.2019 12:21 Yüksekova'da uçurtma şenliği
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet yürüten Doruk Yaşam Kreş Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

İlçenin Göngür Mahallesi'nde bulunan Doruk Yaşam Kreş Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü, farklı tema üzerinde her yıl olduğu gibi çocuklar mutlu olsun diye kreşte bulunan 40 çocuğu Karlı köyüne götürerek uçurtma şenliği düzenlediler. Çocukların mutluluğu için uçurtma şenliğini düzenlediklerini söyleyen Özdil Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özdil, yaşanılabilir bir dünya için çocukları yaşamın merkezine koymak gerektiğini belirterek, 'Çocuklar bizim bugünümüz. yarınımız ve geleceğimizdir. Buradan tüm çocuklarımıza güzel gelecekler ve güzel yarınlar diliyorum. İnşallah çocukların uçurtmaları hep gökyüzünde kalır, çocukların mutluğu, sevinci, neşesi olur bu dünya" dedi. - HAKKARİ

Güncel

Kaynak: İHA

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