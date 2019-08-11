Haberler» genel» Haber

Yüksekova'da vatandaşlar bayram namazı sonrası mezarlıklara akın etti

Yüksekova'da vatandaşlar bayram namazı sonrası mezarlıklara akın ettiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

11.08.2019 09:00
Yüksekova'da vatandaşlar bayram namazı sonrası mezarlıklara akın etti
Yüksekova'da vatandaşlar bayram namazı sonrası mezarlıklara akın etti
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti.
İlçenin Akalın ve Orman Mahallesi'nde bulunan mezarlıklar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.
Kurban Bayram namazından sonra camilerden çıkan vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
Yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, bayramlarda ilk işlerinin mezarlık ziyareti yapmak olduğunu söylediler.
Yüksekova'da vatandaşlar bayram namazı sonrası mezarlıklara akın etti

Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
09:25   Beylikdüzü'nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildi
09:19   Dar gelirli 30 aileye belediyeden kurbanlık sürprizi
09:06   Süleymaniye Camii'nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı
09:00   Yüksekova'da vatandaşlar bayram namazı sonrası mezarlıklara akın etti
08:38   Sakaryalılar, Kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldı
08:32   AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bayram namazını SABANCI Merkez Cami'nde kıldı
08:30   - İzmir'de bayram namazı