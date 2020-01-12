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Yüksekova'da yangın korkuttu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın korkuttu.

12.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:22Yüksekova'da yangın korkuttu
'nin ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yüksekova ilçesine bağlı Göngür Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın ihbarını alan Yüksekova Belediyesi'ne bağlı Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerinde sevk edildi. Ekipler, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftanda binadaki vatandaşları tahliye etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Ekipler müdahale ettikleri yangının ardında binan koridorlarını temizleyerek, bina sakinlerini evlerine gönderdi.

Bina sakinleri, büyük başarı ile yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Yüksekova, İtfaiye, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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