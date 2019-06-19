19.06.2019 09:43
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Elektrik arızasına giden personel yılan sürüsüyle karşılaştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik arızasına giden personelin karşılaştığı yılan sürüsü, görenleri hayrete düşürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik arızasına giden personel yılan sürüsüyle karşılaştı. Şoka giren personelin telefonuna kaydettiği yılan sürüsü, görenleri hayrete düşürdü.

YILAN SÜRÜSÜNÜ TELEFONUNA KAYDETTİ

İlçeye bağlı Büyükçiftlik bölgesine elektrik arızası için giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli İlker Arslan, Kerem Ağa Köprüsü girişinde yılan sürüsüyle karşılaştı. Adeta şoka giren Arslan, buna rağmen yılan sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"ÇOK KORKUTUCU"

İlk defa yılanları sürü halinde gördüğünü dile getiren Arslan, "Elektrik arızası için Büyükçiftlik tarafına gidiyorduk. Kerem Ağa Köprüsü'nün yanına geldik, suya bakmak için arabadan indik. Köprüden aşağı bakar bakmaz sürü halinde yılan gördük, adeta şoka girdik. İç içe geçmiş yılanları cep telefonuyla kaydettik. İnan hayatımda gördüğüm en acayip durum. Çok korkutucu" dedi.

Elektrik arızasına giden personel yılan sürüsüyle karşılaştı
Kaynak: İHA
Büyükçiftlik, Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa, Güncel

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