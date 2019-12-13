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Yüksekova'da yoğun kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

13.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:18Yüksekova'da yoğun kar yağışı
'nin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

Sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı. Özellikle ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, iş çıkışı evlerine gitmekte olan vatandaşlar ise zorlandı. Kar yağışının devam ettiği ilçede karla mücadele ekipleri hazır beklerken Nurullah Yılmaz isimli vatandaş, "Yüksekova'da yaklaşık bir haftadır aralıklarla kar yağışı sürüyor. Bu şekilde devam ederse ulaşımı olumsuz yönden etkileyecektir. Biz eve giderken bayağı zorlanıyoruz. Ama yine güzel Yüksekova'ya yakışır" dedi.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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