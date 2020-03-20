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Yüksekova'da yoğun kar yağışı

Yüksekova'da yoğun kar yağışı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

20.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:28
Yüksekova 'da yoğun kar yağışı
HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Yüksekova'da belli aralıklarla yağan yağmurun ardından öğle saatlerinde aniden kar yağışı başladı. Mart ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken yolda yürüyen vatandaşlar yürümekten zorlandı. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, ilçede günlerdir devam eden karla karışık yağmurdan dolayı bazı mahalle sular altında kalırken, ekipler ise vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Kaynak: İHA

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Yüksekova'da yoğun kar yağışı
Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Yerel

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