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Yüksekova'da yoğun sis

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

15.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:01Yüksekova'da yoğun sis

'nin ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.


Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.


Diğer yanda ise, günlerdir aralıklı yağan kar yağışının ardında ilçede soğuk hava etkili oluyor. - HAKKARİ


Yüksekova, Hakkari, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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