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Yüksekova'da yoğun sis

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

03.01.2020 22:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:29 Yüksekova'da yoğun sis
'nin ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçede kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini artırdı. Hava sıcaklığı akşam saatlerinde eksi 9 dereceye düşmesiyle ilçede aşırı soğuklar nedeniyle hayat adeta buz kesti. İrfan Yetişmiş isimli esnaf, "Günler önce bayağı bir kar yağışı vardı. Şimdi ise dondurucu havaların hakim olduğu ilçede yoğun sis etkisini arttırmış durumda. Bizde soğuk havalardan dolayı daha erken iş yerimizi kapatıp evimize gidiyoruz. Çünkü bu soğuk yoğun sisten dolayı vatandaşta evden çıkmıyor" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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