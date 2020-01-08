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Yüksekova'da yoğun sis

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haftalardır devam eden yoğun sisten dolayı görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

08.01.2020 00:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:29 Yüksekova'da yoğun sis
'nin ilçesinde haftalardır devam eden yoğun sisten dolayı görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Yüksekova ilçesinde günler önce başlayan yoğun kar yağışının ardından yoğun sis, dondurucu hava, buz tutan sokak ve kaldırımlar hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede araçların dörtlülerini açarak yol aldığı görüldü. Yetkililer ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları ve kazaya davetiye çıkartmamaları konusunda uyarısında bulundu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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