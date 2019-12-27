Haberler » Güncel » Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta çocuk kurtarıldı - Haber

Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta çocuk kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kız çocuğu, ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

27.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:09
'nin ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kız çocuğu, ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 30 kilometre mesafedeki Yeniışık köyünde rahatsızlanan 4 yaşındaki Esmanur Özbek, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine köye yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 3 saat süren zorlu çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evde yapılan çocuk, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.
Anne Evin Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, gün içerisinde aralıklarla burnundan kan akan kızının sağlığından endişe ettiğini söyledi.
Yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremediklerini belirten Özbek, "Peçeteyle burnundaki kanı temizlemeye çalıştım ama durmadı. Karla mücadele ve sağlık ekiplerini aradık. Allah razı olsun. Gelerek bizi hastaneye ulaştırdılar." dedi.
Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta çocuk kurtarıldı

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:04   Hindistan'da yemek kokusu alan fil, piknik alanına koştu? o anlar kamerada - Haber
10:04   Manisa'da çatının yere düşme anı güvenlik kamerasında - Haber
10:04   İtü'lü halit ayar cinayeti davası bugün başlıyor - Haber
10:04   Gölcük Muş Ziyaretliler derneğinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı - Haber
10:04   Adıyaman'da 94 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haber
09:26   Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
00:35   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haber
23:44   Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
23:02   Aldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdüler - Haber
27.12.2019 10:07:24