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Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

13.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:09
'nin ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 10 kilometre mesafedeki Dağdibi köyünde rahatsızlanan 57 yaşındaki kalp hastası Selahattin Orbay'ın yakınları, yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, bir saat süren çalışma sonucu yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
Evde ilk müdahalesi yapılan Orbay, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.
Hasta yakınlarından Tatar İrinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orbay'ın 3 gündür rahatsız olduğunu söyledi.
Yolun kapalı olması nedeniyle yardım talebinde bulunduklarını anlatan İrinç, "Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla ambulans geldi. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.
Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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