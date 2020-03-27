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Yüksekova'da yüklü miktarda uyuşturucu madde ve tıbbi ilaç ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 100 kilo 510 gram toz esrar, 55 kilo 500 gram eroin ile bin 100 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi.

27.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:26
Yüksekova'da yüklü miktarda uyuşturucu madde ve tıbbi ilaç ele geçirildi
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 100 kilo 510 gram toz esrar, 55 kilo 500 gram eroin ile bin 100 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 26-27 Mart 2020 günü Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrası yol kenarında bulunan dere yatağında arama faaliyetleri yürütüldü. Yapılan arama faaliyetlerinde da; 4 çuval içerisinde 100 kilo 510 gram toz esrar, 55 kilo 500 gram eroin, bin 100 kutu tıbbi ilaç ve Esendere Beldesinde Türkiye topraklarına yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen bir şahıs üzerinde yapılan aramada toplamda bin 995 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

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