Haberler » Güncel » Yüksekova'da yürekleri ısıtan görüntü - Haber

Yüksekova'da yürekleri ısıtan görüntü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üşüyen köpeğe Hırkasını veren Tuncay Yalçın adlı genç yürekleri ısıttı.

19.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:11Yüksekova'da yürekleri ısıtan görüntü
'nin ilçesinde üşüyen köpeğe Hırkasını veren Tuncay Yalçın adlı genç yürekleri ısıttı.

Öğrenci olan Tuncay Yalçın adlı genç, çarşı merkezinde yürüdüğü sırada üşüyen bir köpeğe rastlandı. Köpeğinin üşüdüğünü gören Yalçın, hemen üzerindeki hırkayı çıkartarak üzerine serdi. Bir süre ile köpekle ilgilenen Yalçın, daha sonra köpeğe yiyecek bıraktı. Köpek karnını doyurduktan sonra sırtındaki hırkayla bulunduğu yerden ayrıldı. Köpeğin üzerinde hırka gören vatandaşlar ise hem şaşırdı hemde yürekleri ısıtan görüntülerle karşılaştı.

Üşüyen sokak köpeğine yardım eden Tuncay Yalçın, "Bölgemiz aşırı soğuk ve çevrede soğukla mücadele eden bir sürü sokak köpeği var. Biz bu sokak köpeklerini görmezden gelemeyiz. Onlarda birer can taşıyor. İnşallah herkes elinde gelini yapar çevremizde yaşanan canlılara yardım ederler. Çünkü onlar bize muhtaç, biz bir şey yapmadan onlar yapamaz. Onun için sahip çıkalım" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:22  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den İskenderun Belediyesine ziyaret
16:21  Palandöken sömestir tatilini fırsat bilenleri ağırlıyor
16:16  Yerli otomobil BUTEKOM ile vites yükseltecek
16:19  BELGRAD ORMANI'NDA GİRİŞ TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA
16:19  Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
19.01.2020 16:23:53