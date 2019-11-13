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Yüksekova'da zincirleme kaza: 7 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

13.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:56Yüksekova'da zincirleme kaza: 7 yaralı

HAKKARİ (İHA) – 'nin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Suüstü köyü yakınlarında meydana geldi. Cevzet Birer yönetimindeki 55 GM 066 plakalı minibüs ile 06 DS 7007 ve 06 FB 0110 plakalı araçların karıştığı kazada minibüs sürücüsü Cevzet Birer, Türkan Caner, Yıldız Caner, Mina Caner, Elanur Caner yaralanırken, kazaya karışan diğer iki araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma, olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin, yolu tazyikli suyla yıkamasından sonra trafik normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ


Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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