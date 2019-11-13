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Yüksekova'da zincirleme kaza; 7 yaralı

Yüksekova'da zincirleme kaza; 7 yaralıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

13.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:42

'da zincirleme kaza; 7 yaralı

HAKKARİ - 'nin Yüksekova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Suüstü köyü yakınlarında meydana geldi. Cevzet Birer yönetimindeki 55 GM 066 plakalı minibüs ile 06 DS 7007 ve 06 FB 0110 plakalı araçların karıştığı kazada minibüs sürücüsü Cevzet Birer, Türkan Caner, Yıldız Caner, Mina Caner, Elanur Caner yaralanırken, kazaya karışan diğer iki araçta bulunan ve isimleri öğrenilmeyen iki kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma, olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede geniş güvenlik önemi alırken yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza yapan araçlar olay yerine çağrılan çekiciler ile kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yolu tazyikli suyla yolu yıkadıktan sonra trafik normale dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yüksekova'da zincirleme kaza; 7 yaralı

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Kaynak: İHA


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