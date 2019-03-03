Yüksekova'da Zorlu Karla Mücadele Çalışması

Kaynak: DHA

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen hafta etkili olan ve 63 köy ile 117 mezranın yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından yoğun bir çalışma başlatıldı. Yüksek kesimlerde yer 6 metreyi bulan kar kalınlığı ise ekiplere oldukça zorlu anlar yaşattı.Hakkari ve çevresinde salı günü başlayan kar yağışı, perşembe akşamına kadar sürdü. Yüksekova merkezde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Rüzgarın da etkisiyle bazı yerlerdeki kar kalınlığı ise 6 metreye kadar ulaştı. Kar yağışını durmasından sonra kapalı olan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 63 köy ve 117 mezranın yolu ulaşıma açılırken, ekipler bazı yerlerde oldukça zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı. Kalınlığı yer yer 6 metreyi bulan kar, iş makinalarının boyunu aştı. Kardan olaşan tepe, ilginç görüntü oluşturdu. Tüm olumsuzluklara rağmen karla mücadele ekipleri çalışmalarını başlarıyla tamamladı. Yapılan çalışmalar ise karla mücadele ekipleri tarafından görüntülendi.- Hakkari