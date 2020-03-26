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Yüksekova'da zorunlu olmadıkça dışarı çıkan vatandaşlara yaptırım uygulanacak

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlara karşı yaptırım uygulanacağını belirtti.

26.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:58
Yüksekova'da zorunlu olmadıkça dışarı çıkan vatandaşlara yaptırım uygulanacak

Hakkari 'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlara karşı yaptırım uygulanacağını belirtti.

Doğramacı, yaptığı açıklamada, 10 Mart'tan itibaren Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede "evde kal" sloganıyla çağrı yapıldığını söyledi.

Yüksekova'da o tarihten bu yana uyarıların pek etki etmediğini tespit ettiklerini ifade eden Doğramacı, şöyle konuştu:

"Çarşıda köylerden gelen vatandaşlarımız da dahil ciddi bir kalabalık oluşturmaktadır. Bu kalabalık toplum sağlığı açısından ciddi tehlikeler içeriyor. Uyarılarımızı sürekli yapıyoruz. Günde 5 defa camilerimizden anons geçiyoruz. Zabıta araçlarımızla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. 'Evde kalın' diyoruz. Bu uyarılarımıza istediğimiz düzeyde uyulmadığını görüyoruz. Bu günden itibaren önlemlerimizi artırarak bir takım yaptırımlar uygulayacağız. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla zorunlu olmadıkça dışarıya çıkan vatandaşlarımıza bir takım yaptırım kararı aldık. Bu vatandaşların hakkında toplum sağlığını tehlikeye sokmaktan ve emre aykırı davranışta bulunmaktan işlemler yapacağız."

"Dışarı çıktığımda çarşının kalabalık olduğunu gördüm. Bu süreç ilçemize zarar verir." diyen Doğramacı, şöyle konuştu:

"Biz Yüksekova olarak sınırda yaşıyoruz. Bu sorumluluğu da üzerimizde taşımamız gerekiyor. Buradan bütün vatandaşlarımızı uyarıyorum. İş yeri sahipleri iş yerlerinden çıkmasınlar. Dükkanlarında fazladan müşteri bulundurmasınlar. Mümkün olduğu kadar izole yaşamaya bir süre birbirimize saygı göstermeye gayret edelim. Lütfen evlerimizde kalalım çocuklarımıza sahip çıkalım, dışarıya çıkmayalım. Bu virüsün herhangi bir yaş aralığı yok sevdiklerimizi korumak istiyorsak izole olalım. Aksi takdirde hepimiz üzüleceğiz. Evde kalalım geleceğimizi koruyalım."

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Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Güncel

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