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Yüksekova'daki husumetli aileler barıştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga sonucu oluşan husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle son buldu.

02.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:31Yüksekova'daki husumetli aileler barıştırıldı
'nin ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga sonucu oluşan husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle son buldu.

Yüksekova ilçesinde 2 ay önce Çiçek ve Açıkel aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanmıştı. İki aile arasında devam eden husumet, bugün kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu. İş adamı ve kanaat önderi Teoman Zeydan ile kanaat önderi İdris Öner, devreye girerek aileleri barıştırdı. Duraklı köyünde Çiçek ailesinin evinde bir araya gelen aile bireyleri, birbirleriyle tokalaşarak barıştı.

Burada kısa bir açıklama yapan Zeydan, geçtiğimiz aylarda yaşanan tatsız bir olay sonucu aralarında husumet oluşan aileleri bir araya getirerek barışmalarına vesile olduklarını söyleyerek, "Tabi hepimizin uzak veya yakın akraba olduğumuz ilçemiz Yüksekova'da bu tür üzücü olayların yaşanması, bütün Yüksekovalıları derinden üzüyor. Bu nedenle artık topraklarımızda acıya, nefrete ve düşmanlığa yer vermememiz gerekiyor. İnşallah bu iki ailemizin barışmaları, aralarında husumet bulunan diğer ailelere de örnek olur ve bu tür husumetler son bulur. Her iki ailenin barışı hususunda gereken sağduyuyu gösteren büyüğümüz Hacı İdris Öner, Belediye Başkanımız Rüştü Zeydan ve her iki aile büyüklerinden Allah razı olsun" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, kavga, Güncel

Kaynak: İHA

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