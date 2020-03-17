Menü
Haberler ›› Güncel ››Yüksekova'daki kafeler kapatıldı - Güncel

Yüksekova'daki kafeler kapatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan kafeler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatıldı.

17.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:01
Yüksekova'daki kafeler kapatıldı
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde bulunan kafeler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne yönelik Türkiye 'de alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine korona virüs konulu bir genelge göndererek, bazı yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulacağını bildirdi.

Bunun üzerine Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren kafeler, geçici süreliğine kepenk indirdi. Vatandaşlar, kararın yerinde olduğunu ve herkesin tedbir alması gerektiğini ifade ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Yetkililerin Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı