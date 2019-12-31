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Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi

Hakkari'de yoğun kar yağışının ardından kapanan askeri üs bölgesinin yolu, iş makinesi tarafından uzun uğraşlar sonucu açılabildi. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede, dev iş makinesi zaman zaman karlar içerisinde kayboldu.

31.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:19

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Askeri Üs Bölgesi'nin kardan kapanan yolu, Özel İdareye bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer 5 metre yüksekliği bulan kar kütleleri, iş makinesinin boyunu aştı.

KAR KALINLIĞI RÜZGARIN ETKİSİYLE 5 METREYİ BULDU

Yüksekova'da salı günü başlayıp, cuma gününe kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde 1 metreyi, İkiyaka bölgesindeki bazı vadilerde ise rüzgarın da etkisiyle yer yer 5 metreyi aştı.

12 KİLOMETRELİK BÖLÜM, 6 SAATTE AÇILDI

Yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldıktan sonra, İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolu kardan kapanan İkiyaka Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için de oldukça zorlu bir çalışma başlattı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, 12 kilometrelik bölümü 6 saatte açabildi.

İŞ MAKİNESİ ZORLANDI

Kar kalınlığını yer yer 5 metreyi aştığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin sürücüsü, kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı. Sürücünün mücadelesi, bölgede çalışan karla mücadele ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi

Güncel

Kaynak: DHA


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