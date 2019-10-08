Haberler » 3. Sayfa » Yüksekova'dan Antalya'ya uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

Yüksekova'dan Antalya'ya uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

Hakkari Yüksekova'dan Antalya'ya uçak yoluyla toplam bin 856 gram uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalandı.

08.10.2019 10:50Yüksekova'dan Antalya'ya uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı
Hakkari Yüksekova'dan Antalya'ya uçak yoluyla toplam bin 856 gram uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri C.S. isimli şüphelinin Esendere Hudut Kapısı'ndan geçerek Yüksekova Havalimanı'ndan Ankara'ya, Ankara'dan da Antalya Havalimanı'na uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler edindi. Yapılan çalışmalarda uçakla Antalya'ya geleceği belirlenen C.S'nin., aynı uçakta gelen yolcuların arasında bulunan A.P. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. İran uyruklu A.P. ve C.S.'nin valizlerinde yapılan kontrolde 2 ayrı paket halinde zulalanmış bin 486 gram eroin maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda C.S.'nin doktor kontrolünde yapılan iç beden muayenesinde toplamda 21 paket 370 gram eroin maddesi ile birlikte, şüphelilerden toplam bin 856 gram eroin maddesi ele geçirildi.

A.P. ve C.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları Antalya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Yüksekova, Hakkari, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:08 12 yaşındaki çocuğu öldürmeye kalkışan sanığa 10 yıl hapis
16:02 Bilecik'te 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
15:57 Kocaeli'de 41 bin 420 adet gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildi
15:56 Nakliyecinin feci sonu
15:55 Turizm cennetinde yağmur kabusu; Otelleri ve evleri su bastı, yollar göle döndü
15:54 Bolu'da, yol verme kavgasında babayı darp eden sürücüye para cezası verildi
15:54 İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın...