Yüksekova'dan Çıkan Sürücüler Güzeldere'de Mahsur Kaldı

Van- Hakkari
karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere
Geçidi'nde sis ve fırtına yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.
Hakkari ve Yüksekova
ilçesinde çıkan sürücüler, Van-Hakkari arasında bulunan 32 virajlar diye bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidinde sis ve fırtına yüzünden sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Yola hazırlıksız yakalanan sürücüler 1 saate yakın beklediler. Sürücüler, karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle dikkatli bir şekilde ilerlemeye başladılar. - HAKKARİ
Van, Hakkari, Güzeldere, Güncel
Kaynak: İHA