Yüksekova'dan Şeb-i Arus Programına Katılım

i Arus programına katıldı. Konya
Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen Hazreti Mevlana
'nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da katılımıyla yapıldı. Konya'da yapılan programa davet üzerine katılan Yüksekova
Aile destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan, "Şeb-i Arus programına bizler Ankara
gezimizdeyken eski valimiz Cüneyt Orhan Toprak
tarafından davet edildik. Bizde davetiye icabet ettik" dedi. - HAKKARİ
Konya,Yüksekova
Kaynak: İHA