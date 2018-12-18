18 Aralık 2018, 12:07
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Yüksekova'dan Şeb-i Arus Programına Katılım

Yüksekova

i Arus programına katıldı.

i Arus programına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. Konya'da yapılan programa davet üzerine katılan Yüksekova Aile destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan, "Şeb-i Arus programına bizler Ankara gezimizdeyken eski valimiz Cüneyt Orhan Toprak tarafından davet edildik. Bizde davetiye icabet ettik" dedi. - HAKKARİ Konya,Yüksekova
Kaynak: İHA