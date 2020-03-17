Yüksekova-Esendere arası ücretsiz yolcu taşımacılığı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, korona virüsüne karşı Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacığını ücretsiz yapmaya başladı.
17.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:32
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, korona virüsüne karşı Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacığını ücretsiz yapmaya başladı.
İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatlarıyla korona virüsü salgını bitene kadar Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Esendere Belediyesi olarak korona virüsüne karşı vatandaşların mağdur olmaması için bugünden itibaren Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldıklarını belirterek, "İnşallah tüm ülke olarak bu tehlikeli virüsten kurtulacağız" dedi. - HAKKARİ
İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatlarıyla korona virüsü salgını bitene kadar Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Esendere Belediyesi olarak korona virüsüne karşı vatandaşların mağdur olmaması için bugünden itibaren Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldıklarını belirterek, "İnşallah tüm ülke olarak bu tehlikeli virüsten kurtulacağız" dedi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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