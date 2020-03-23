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Yüksekova halkı 'evde kalın' çağrılarına uymadı

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı tarafından yapılan 'evde kalın' anonslarına rağmen vatandaşlar caddeleri tıklım tıklım doldurdu.

23.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:00
Yüksekova halkı 'evde kalın' çağrılarına uymadı
Hakkari 'nin Yüksekova Kaymakamlığı tarafından yapılan 'evde kalın' anonslarına rağmen vatandaşlar caddeleri tıklım tıklım doldurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüs salgınına karşı önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı'nın talimatıyla yapılan 'evde kal' anonslarına rağmen bazı vatandaşlar çarşı merkezine çıkmaya devam etti. Evine eşya almak için çıkan Eşref Baykal adlı vatandaş, "Öncelikle yapılan uyarılara uymamız gerekiyor. Bu durumda özellikle yaşlılarımıza sahip çıkalım. Demeyin gençlere bir şey olmaz, asıl gençler bu salgını eve götürdüğünde zaten yaşlılarımıza bulaşıyor. Kaymakamlık tarafından camilerden yapılan anonslara rağmen hala çarşı merkezi tıklım tıklım. Lütfen riskin farkında olup sevdiklerimiz için evde kalalım" dedi.

Muhtar olan Metin Çakır ise Kaymakam Osman Doğramcı'nın talimatlarıyla her gün camilerden anonslar yapıldığını belirterek, "Lütfen bu anonslara kulak verip evde kalalım. Sevdiklerimiz için evde kalıp güzel günler için sabredelim" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Yüksekova Kaymakamlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Hakkari, Güncel

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