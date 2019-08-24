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18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, gelen bir hırsızlık ihbarına giden ilçe emniyet müdür yardımcısı, 18 yaşındaki kadın hırsız tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan ilçe emniyet müdür yardımcısının durumu ağır.

24.08.2019 17:19 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, gelen bir hırsızlık ihbarına giden ilçe emniyet müdür yardımcısı, 18 yaşındaki hırsız kız tarafından bıçaklandı.

Olay Yüksekova ilçesinde meydana geldi. 155 ihbar hattına yapılan bir evden hırsızlık anonsuna giden İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yardımcısı Fatih Acar, evde hırsızlık yapan 18 yaşındaki kadını muhafaza altına almak istedi.

KARNINDAN BIÇAKLADI

Hırsız, o esnada üzerindeki bıçakla Acar'ı karnından bıçakladı. Müdahale etmek isteyen korumalarını da bıçakla hafif şekilde yaralayan hırsız gözaltına alındı.

DURUMU AĞIR

Emniyet müdür yardımcısı Acar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçağın dalağına isabet ettiği belirlenen emniyet müdür yardımcısı Acar'ın sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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