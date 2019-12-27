Haberler » Güncel » Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber

Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi

Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okulla tatil edildi. Çok sayıda yolun ulaşıma kapandığı ilçede, ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

27.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:02

'nin ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken okullar tatil edildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İlçede günlerdir aralıklı yağan kar, etkisini arttırarak hayatı durma noktasına getirdi. Birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise 50 santimetreyi geçti. Ulaşımda da aksamalar meydana gelirken, birçok araç yolda kaldı. Okulların tatil edildiği ilçede kar yağışı aralıkla devam ediyor.

"ÇOK ŞÜKÜR KARIMIZ GELDİ"

Aracıyla kara saplanan bir sürücüye yardım eden Erol Arslan, bu kadar yoğun bir kar beklemediklerini söyleyerek, "İlçede başlayan salgın hastalık nedeniyle kar yağışı iyi oldu. Çok şükür karımız geldi. Zaten Yüksekova karsız olmuyordu. Her sene olduğu gibi bu sene geç yağmaya başladı. Fakat esaretini sürdürüyor. Bugün okullar da tatil edildi. Burada da bir araç kara saplanmış. Biz de yardım ettik ve saplandığı yerden çıkarttık" dedi.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Karla mücadele ekipleri de kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İşte ilçeden kar manzaraları;

Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08   flaş//4 - Haber
13:08   Boğaz'da gemi karaya oturdu havadan görüntüler - Haber
13:07   Engelli öğrenciler harçlıklarıyla engelli arkadaşlarını hayaline kavuşturdular - Haber
13:04   ASAT'tan Kızılay'a kan bağışı - Haber
13:03   MSB: "Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek... - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   Son dakika: İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
27.12.2019 13:10:45