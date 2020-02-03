Yüksekova Kaymakamı: Depremde canlarımız yanmasın diye önlem almalıyız

HAKKARİ'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova'nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "İki türlü karşılayabiliriz depremi. ya hep beraber o yıkıntıların altında kalabiliriz ya da deprem geldiğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan en az zararla da atlatabiliriz" dedi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Elazığ 'da yaşanan depremin ardından ilçedeki mimar ve mühendisler ile bir araya geldi. Kaymakam Doğramacı, toplantının amacının yaklaşan depreme Yüksekova'yı hazırlamak olduğunu söyledi. Toplantıda herkesin fikrini aldığını belirten Kaymakam Doğramacı şöyle konuştu:

"Olası bir depremde ne yapabiliriz, Yüksekova için neler yapmamız gerekiyor ve nelerin üzerinde durmamız gerekiyor? Bu hususta arkadaşlarımız kendi fikirlerini ortaya koydular. Biz kendi düşüncelerimizi paylaştık. Bunun üzerine konuşup değerlendirilmesini yaptık. Yarın canlarımız yanmasın diye bugünden önemli kararlar almak zorundayız. ve bu kararlar alındıktan sonra da kararlılıkla uygulamak durumundayız. Bunu buradaki arkadaşlarla beraber yapacağız. Eğer bilinçli bir kitlenin olmasını istiyorsak bilinçlendirme çalışmasını mimarlardan başlayarak en küçük ilkokuldan okuyan çocuğumuza kadar herkese yönelik bir bilinçlendirme faaliyeti başlatacağız."

GÖNÜLLÜ KURTARMA EKİBİ KURACAĞIZ

Gönüllü kurtarma ekibi kurma kararı aldıklarını belirten Kaymakam Doğramacı, "Bu noktada gençlerden oluşan yada bilinçli insanlardan oluşan bizim ilk etapta belirleyeceğimiz 300 kişilik bir gönüllü ordusu inşa etmeyi planlıyoruz. Mimarlarımız da bu hususta her biri gönüllüdür. O günü Allah göstermesin ama o gün geldiğinde herkesin birbirine ihtiyacı olacağına inanıyoruz. Bizim yapılarımız itibarıyla yapı stoklarımızın kaliteli olmasına yönelik çalışmaları şimdiden başlatmalıyız. Belli bir tarihimiz yok deprem ne zaman gelir bilemeyiz bugün de olur, yarın da olur, bir yıl sonra da olur, 10 yıl sonra da olur. Ama biz o gün gelinceye kadar elimizden ne geliyorsa hep beraber yapmak zorundayız. Binalarımızı yeniden ve yeni yapılan binalarımızı dahi gelecek olan felakete hazırlamak zorundayız" dedi.

YA YIKINTILARIN ALTINDA KALACAĞIZ YA DA EN AZ ZARARLA ATLATACAĞIZ

Yüksekova'nın birinci deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Doğramacı şöyle dedi:

"İki türlü karşılayabiliriz depremi. ya hep beraber o yıkıntıların altında kalabiliriz ya da deprem geldiğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan en az zararla da atlatabiliriz. Bunu belirleyecek olanda biziz. Bilinçli bir çalışmayla geleceği yeniden inşa etmek zorundayız. Mimarlarımız, mühendislerimiz ve bu şehrin her bir vatandaşı bu bilinçle yaşamak zorundadır. Çünkü Yüksekova birinci derece bir deprem bölgesinde ve bir gün muhakkak gelecek. Buna böyle bakmak lazım. Gelecek olanda bizim evimizi hazırlamamız gerekiyor."