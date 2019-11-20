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Yüksekova Kaymakamı Doğramacı muhtarlarla bir araya geldi

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, muhtarlarla bir araya geldi.

20.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:02Yüksekova Kaymakamı Doğramacı muhtarlarla bir araya geldi
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, muhtarlarla bir araya geldi.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen toplantıda ilçenin sorunları ele alındı.
Doğramacı, burada yaptığı konuşmada, özellikle su aboneliklerinin yeterli düzeyde yapılmadığı ve su borcunun vatandaşlar tarafından ödenmediğini söyledi.
Hazine ve mera alanlarının usülsüz bir şekilde zapt edildiğini, bu konuda çalışma başlatacaklarını belirten Doğramacı, şunları kayretti:
"Şehre yapılan her türlü hizmeti engellemeye çalışan kesimlere karşı her türlü tedbiri alacağız. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar ne yaparsa yapsın biz buradayız. Bu memleket bizim. Yüksekovayı sevenler burada, Yüksekovalılar burada. Kim bu hizmetleri engellemeye kalkışırsa böyle insanların Yüksekova da yeri yoktur. Artık huzurlu yaşanabilir gerçeğe umutla bakabilen bir Yüksekova inşa etmek istiyoruz. İnşallah en kısa sürede çok güzel bir şehri yeniden ortaya çıkaracağımıza inancımız tamdır."
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri ve muhtarlar da katıldı.

Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Güncel

Kaynak: AA

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