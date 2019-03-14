14 Mart 2019, 16:08
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Yüksekova Kırsalında 8 Sığınak İmha Edildi

Yüksekova Kırsalında 8 Sığınak İmha Edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tespit edilen 8 adet sığınak ve mevzi kullanılamaz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tespit edilen 8 adet sığınak ve mevzi kullanılamaz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Sarıkaya ve Yediveren köylerinin kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde 8 adet sığınak ve mevzi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi. - HAKKARİ PKK, Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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