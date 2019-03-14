Yüksekova Kırsalında 8 Sığınak İmha Edildi

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde tespit edilen 8 adet sığınak ve mevzi kullanılamaz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Sarıkaya
ve Yediveren köylerinin kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde 8 adet sığınak ve mevzi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi. - HAKKARİ
PKK, Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
Kaynak: İHA