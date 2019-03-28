Yüksekova Kırsalında Silah Ele Geçirildi

Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde silah ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 28 Mart 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Tuğlu köyü Çayırlı ve Sarıtaş mahalleleri arasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silahlara ait 40 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ