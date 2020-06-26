Yüksekova'nın tozlu yolları asfalta kavuşuyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince mahalle yollarının asfaltlanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

26.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:19
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince mahalle yollarının asfaltlanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'nın kalkınması ve daha modern hale getirilmesi için alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.
Terör örgütünün saldırıları sonucu evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar için konutların yapıldığı ilçede, altyapısı tamamlanan mahalle yolları da beton asfaltla yenileniyor.
Yüklenici firma ekipleri tarafından kanalizasyon ve diğer alt yapı eksiklerinin giderildiği ilçede belediye ekipleri de asfalt çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürüyor.
Silindirle sıkıştırılmış beton kullanılarak (SSB) 32 kilometrelik yolun asfaltlanacağı 4 mahallenin zemin düzeltme çalışmalarında sona gelindi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçe halkının güzel yollara kavuşacağını anlatan Doğramacı, şunları kaydetti:
"Hem ülke açısından hem bölge açısından çok önemli bir iş yapıyoruz. Allah'ın izniyle tamamladığımızda bu işin ortak gururunu da yaşayacağız. Toplamda 32 kilometrelik bir alan asfaltlanacak. Şu an asfaltlanan yolumuzun uzunluğu ise 2 kilometre 300 metre. İnşallah bütün yolları da bitirmeye gayret göstereceğiz. Mevsim sonunda Yüksekova halkı tozdan kurtulacak, özlediği temiz yollara kavuşacak." Yüksekova’nın tozlu yolları asfalta kavuşuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, PKK, Güncel, Haber

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