Yüksekova, Siirt Hasbey'i 3-1 Mağlup Etti

Hakkari
'nin Yüksekova
Belediyespor Kadın Futbol
Takımı, evinde konuk ettiği Siirt
Hasbeyspor Kadın Futbol Takımını 3-1 mağlup etti.
İlçe Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2-1 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da oyun hakimiyetini eline alan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Siirt Hasbeyspor Kadın Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etti.
Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım
maç sonrasında oynadıkları güzel futbol ve aldıkları galibiyetten ötürü takım oyuncularını tebrik etti. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA